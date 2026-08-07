Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 70-tägige Haftstrafe wegen Urkudnenfälschung
Kehl (ots)
Am 6. August 2026 wurde ein niederländischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der 35-Jährige mit einem Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 70-tägige Haft in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.
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