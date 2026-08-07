PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 70-tägige Haftstrafe wegen Urkudnenfälschung

Kehl (ots)

Am 6. August 2026 wurde ein niederländischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der 35-Jährige mit einem Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 70-tägige Haft in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 11:22

    BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Kehl: Siebenmonatige Freiheitsstrafe

    Kehl (ots) - Am 6. August 2026 nahm die Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Kehl fest. Der 30-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Straßburg nach Kehl gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Nötigung vorlag, der eine Freiheitsstrafe von ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 08:19

    BPOLI-OG: Festnahme an der Tram D

    Kehl (ots) - Am Mittwochmorgen (05.08.26) kontrollierten Bundespolizisten an der Tram D Haltestelle in Kehl einen 52-Jährigen. Der Mann wies sich mit dem Foto einer französischen ID-Karte als französischer Staatsangehöriger aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise für 60 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 08:15

    BPOLI-OG: Festnahme eines gesuchten Straftäters - 1 Jahr und 8 Monate Haft

    Kehl (ots) - Am Mittwochabend (05.08.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei beim Sonderhalt in Kehl einen Fernzug. Dabei wies sich ein 38-jähriger afghanischer Staatsangehöriger mit einem griechischen Reiseausweis für Flüchtlingen sowie einem griechischen Aufenthaltstitel aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Mann war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren