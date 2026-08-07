BPOLI-OG: 70-tägige Haftstrafe wegen Urkudnenfälschung

Kehl (ots) - Am Mittwochmorgen (05.08.26) kontrollierten Bundespolizisten an der Tram D Haltestelle in Kehl einen 52-Jährigen. Der Mann wies sich mit dem Foto einer französischen ID-Karte als französischer Staatsangehöriger aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise für 60 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: ...

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