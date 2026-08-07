Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Kehl: Siebenmonatige Freiheitsstrafe

Kehl (ots)

Am 6. August 2026 nahm die Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Kehl fest. Der 30-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Straßburg nach Kehl gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Nötigung vorlag, der eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten vorsah. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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