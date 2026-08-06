BPOLI-OG: Festnahme an der Tram D

Kehl (ots) - Am 02. August kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen algerischen Staatsangehörigen in Kehl an der Europabrücke. Der 27-jährige Mann war Fahrgast eines Fernreisebusses und wies sich gegenüber der Streife mit einer spanischen Identitätskarte aus, bei der den Beamten Zweifel an der Echtheit aufkamen. Die falsche spanische Identitätskarte wurde sichergestellt. Da es sich um einen einfach gelagerten ...

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