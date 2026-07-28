Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Rastatt

Rastatt (ots)

Am Montagvormittag (27.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 24-Jährigen am Bahnhof Rastatt, dieser wies sich mit einem deutschen Reiseausweis für Ausländer aus. Die Überprüfung der Daten des Mannes mit ungeklärter Staatsangehörigkeit ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der Mann konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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