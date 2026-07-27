Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 29-jährige guineische Staatsangehörige unter Schleusungsverdacht

Kehl (ots)

Am Samstagmorgen (25.07.26) kontrollierten Bundespolizisten einen Nahverkehrszug in Kehl. Eine 29-jährige guineische Staatsangehörige wies sich dabei mit einem gültigen deutschen Passersatz sowie einem deutschen Aufenthaltstitel aus. Die Frau war in Begleitung ihres 29-jährigen Onkels und dessen 9-jähriger Tochter, beide ebenfalls guineische Staatsangehörige. Die Beiden konnten jedoch keine für die Einreise oder den Aufenthalt gültigen Reisedokumente vorweisen. Gegen die 29-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung zugunsten Mehrerer eingeleitet, sie hatte die beiden in Frankreich abgeholt um sie nach Deutschland zu holen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte sie die Dienststelle verlassen. Der Onkel erhält eine Anzeige wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise, ihm und seiner Tochter wurde die Einreise verweigert und sie wurden nach Frankreich zurückgewiesen.

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