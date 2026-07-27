PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 29-jährige guineische Staatsangehörige unter Schleusungsverdacht

Kehl (ots)

Am Samstagmorgen (25.07.26) kontrollierten Bundespolizisten einen Nahverkehrszug in Kehl. Eine 29-jährige guineische Staatsangehörige wies sich dabei mit einem gültigen deutschen Passersatz sowie einem deutschen Aufenthaltstitel aus. Die Frau war in Begleitung ihres 29-jährigen Onkels und dessen 9-jähriger Tochter, beide ebenfalls guineische Staatsangehörige. Die Beiden konnten jedoch keine für die Einreise oder den Aufenthalt gültigen Reisedokumente vorweisen. Gegen die 29-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung zugunsten Mehrerer eingeleitet, sie hatte die beiden in Frankreich abgeholt um sie nach Deutschland zu holen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte sie die Dienststelle verlassen. Der Onkel erhält eine Anzeige wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise, ihm und seiner Tochter wurde die Einreise verweigert und sie wurden nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 10:37

    BPOLI-OG: Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr in Vollzug gesetzt

    Kehl (ots) - Am Freitagabend (24.07.26) kontrollierten Bundespolizisten ein Fahrzeug mit französischer Zulassung in Kehl an der Europabrücke. Eine 30-Jährige wies sich dabei mit einem Foto ihres Reisepasses als französische Staatsbürgerin aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Da sie der ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 10:17

    BPOLI-OG: Festnahme wegen Diebstahls - 48 Tage Haft

    Offenburg (ots) - Am Freitagnachmittag (24.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 24-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Dieser wies sich gegenüber der Streife mit einer gültigen Aufenthaltsgestattung aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun für 48 Tage in Haft. ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 10:04

    BPOLI-OG: Ermittlungsverfahren wegen Schleusung eingeleitet

    Kehl (ots) - Am Samstagnacht (26.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug. Der Fahrer, ein 26-jähriger syrischer Staatsangehöriger, konnte sich dabei lediglich mit einem gültigen belgischen Aufenthaltstitel ausweisen. Im Fahrzeug befanden sich zudem ein 33-Jähriger, eine 29-Jährige sowie 5 Kinder, alle syrischer Staatsangehörigkeit. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren