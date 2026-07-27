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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr in Vollzug gesetzt

Kehl (ots)

Am Freitagabend (24.07.26) kontrollierten Bundespolizisten ein Fahrzeug mit französischer Zulassung in Kehl an der Europabrücke. Eine 30-Jährige wies sich dabei mit einem Foto ihres Reisepasses als französische Staatsbürgerin aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Da sie der Hauptverhandlung ferngeblieben war wurde sie am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Die 30-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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