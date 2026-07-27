Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen Diebstahls - 48 Tage Haft

Offenburg (ots)

Am Freitagnachmittag (24.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 24-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Dieser wies sich gegenüber der Streife mit einer gültigen Aufenthaltsgestattung aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun für 48 Tage in Haft. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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