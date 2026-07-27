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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Waffengesetzverstoß an der Grenze - Gewehr mit Munition sichergestellt

Altenheim (ots)

Am Freitagabend (24.07.26) kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang Altenheim ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der Fahrer wies sich mit einer französischen Identitätskarte und seinem Führerschein aus. In einem auf der Anhängerkupplung angebrachten Kasten transportierte der 66-Jährige ein ca. 80 kg schweres Wildschwein, welches er zuvor in Frankreich geschossen hatte. Auf dem Fahrersitz des Wagens befand sich das Gewehr mit dem das Tier erlegt worden war. Hierfür konnte der Mann einen französischen Jagdschein aushändigen. Einen Waffenschein sowie einen europäischen Feuerwaffenpass besaß der Mann jedoch nicht. Die Überprüfung des französischen Staatsangehörigen über das Gemeinsame Zentrum in Kehl ergab, dass er im französischen Waffenregister nicht einliegt und die Langwaffe auf eine andere Person registriert ist. Im Auto fand man zudem zwei Waffenmagazine, sieben Messer, ein Beil und 280 Patronen. Die Waffe mit dazugehöriger Munition wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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