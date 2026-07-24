Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke: Geldstrafe bezahlt
Kehl (ots)
Am 23. Juli 2026 nahm die Bundespolizei einen bulgarischen Staatsangehörigen fest. Der 44-Jährige wurde mit einem Haftbefehl gesucht.
Die Beamten kontrollierten ihn im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an einer eingerichteten Kontrollstelle am Grenzübergang Kehl-Europabrücke. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass er mit einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Durch das Bezahlen der Geldstrafe konnte er einen 15-tägigen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt abwenden.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell