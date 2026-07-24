Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke: Geldstrafe bezahlt

Kehl (ots)

Am 23. Juli 2026 nahm die Bundespolizei einen bulgarischen Staatsangehörigen fest. Der 44-Jährige wurde mit einem Haftbefehl gesucht.

Die Beamten kontrollierten ihn im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an einer eingerichteten Kontrollstelle am Grenzübergang Kehl-Europabrücke. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass er mit einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Durch das Bezahlen der Geldstrafe konnte er einen 15-tägigen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt abwenden.

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