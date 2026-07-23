Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Totalgefälschte Idenitätskarte beschlagnahmt

Kehl (ots)

Am 22. Juli 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen türkischen Staatsangehörigen. Er reiste mit einem Fernreisebus von Frankreich nach Deutschland und wurde an der Europabrücke in Kehl von den Beamten überprüft. Da er sich lediglich mit einer türkischen Identitätskarte ausweisen konnte, bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Als die Beamten sein Gepäck durchsuchten, fanden sie eine totalgefälschte finnische Identitätskarte. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise und der versuchten unerlaubten Einreise. Das gefälschte Dokument wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde dem 46-Jährigen die Einreise verweigert.

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