Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Wegen Betrugs gesucht: 35-Jähriger in Haft

Kehl (ots)

Am 23. Juli 2026 vollstreckte die Bundespolizei einen Haftbefehl gegen einen 35-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Der Mann war mit einem Fernreisebus von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Europabrücke in Kehl von den Beamten überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er wegen Betrugs mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 30-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

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