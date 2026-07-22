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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: U-Haft wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl in Vollzug gesetzt

Kehl (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (21.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernreisebus am Grenzübergang Kehl Europabrücke. Ein 33-Jähriger wies sich dabei mit seinem Reisepass als rumänischer Staatsangehöriger aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab einen Untersuchungshaftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Der Mann wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Im Anschluss wurde der 33-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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