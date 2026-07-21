Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: International gesuchter Straftäter nach Kontrolle durch die Bundespolizei in Auslieferungshaft

Kehl (ots)

Am 20. Juli 2026 reiste ein ghanaischer Staatsangehöriger mit einem grenzüberschreitenden Fernzug von Frankreich nach Deutschland. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüfte die Bundespolizei den 25-Jährigen beim Halt im Bahnhof Kehl. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann kein Visum und keinen Aufenthaltstitel für die Einreise nach Deutschland vorweisen konnte. Es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Zudem wurde festgestellt, dass er von den belgischen Behörden mit einem europäischen Haftbefehl wegen Geldwäsche, Betrugsdelikten und der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung gesucht wurde. Nach der richterlichen Vorführung am 21. Juli 2026 vor dem Amtsgericht Offenburg wurde er in eine Haftanstalt gebracht und wartet nun auf seine Auslieferung nach Belgien.

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