PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: International gesuchter Straftäter nach Kontrolle durch die Bundespolizei in Auslieferungshaft

Kehl (ots)

Am 20. Juli 2026 reiste ein ghanaischer Staatsangehöriger mit einem grenzüberschreitenden Fernzug von Frankreich nach Deutschland. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüfte die Bundespolizei den 25-Jährigen beim Halt im Bahnhof Kehl. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann kein Visum und keinen Aufenthaltstitel für die Einreise nach Deutschland vorweisen konnte. Es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Zudem wurde festgestellt, dass er von den belgischen Behörden mit einem europäischen Haftbefehl wegen Geldwäsche, Betrugsdelikten und der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung gesucht wurde. Nach der richterlichen Vorführung am 21. Juli 2026 vor dem Amtsgericht Offenburg wurde er in eine Haftanstalt gebracht und wartet nun auf seine Auslieferung nach Belgien.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 09:54

    BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise mit gefälschtem Dokument

    Kehl (ots) - Am frühen Montagmorgen (20.07.26) wies sich ein 34-Jähriger bei der Kontrolle eines Fernreisebusses in Kehl mit einer totalgefälschten griechischen Identitätskarte aus. Der Mann begleitete die Bundespolizisten wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise und Urkundenfälschung zur Dienststelle. Der Abgleich seiner Fingerabdrücke mit dem Fahndungssystem ergab, dass er zur Aufenthaltsermittlung ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 09:09

    BPOLI-OG: Festnahme wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln

    Kehl (ots) - Am Montagnachmittag (20.07.26) kontrollierten Bundespolizisten in Kehl beim Sonderhalt einen Fernreisezug. Dabei konnte sich ein 37-Jähriger nicht ausweisen. Wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise begleitete er die Beamten zur Dienststelle. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass gegen ihn ein bis 2030 gültiges Einreise- und ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 15:08

    BPOLI-OG: Festnahme: Haftbefehl aufgrund Steuerhinterziehung

    Kehl (ots) - Am 19. Juli wurde eine tschechische Staatsangehörige an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl festgenommen. Die 32-Jährige wurde aufgrund eines Haftbefehls wegen Steuerhinterziehung gesucht. Durch die Zahlung der geforderten Geldstrafe konnte die Frau eine 60-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana Disch Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren