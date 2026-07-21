Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise mit gefälschtem Dokument

Kehl (ots)

Am frühen Montagmorgen (20.07.26) wies sich ein 34-Jähriger bei der Kontrolle eines Fernreisebusses in Kehl mit einer totalgefälschten griechischen Identitätskarte aus. Der Mann begleitete die Bundespolizisten wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise und Urkundenfälschung zur Dienststelle. Der Abgleich seiner Fingerabdrücke mit dem Fahndungssystem ergab, dass er zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben und bereits mehrfach wegen Urkundendelikten in Erscheinung getreten ist. Dem türkischen Staatsangehörigen wird die Einreise verweigert und er soll in die Türkei zurückgewiesen werden.

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