BPOLI-OG: Festnahme: Haftbefehl aufgrund Steuerhinterziehung

Kehl (ots) - Am 18. Juli 2026 kontrollierte die Bundespolizei einen kongolesischen Staatsangehörigen. Der Mann war mit einer grenzüberschreitenden Straßenbahn von Straßburg nach Kehl gereist. Er konnte sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen. Bei der Durchsuchung wurden jedoch eine totalgefälschte italienische Identitätskarte sowie sein kongolesischer Reisepass aufgefunden. Es bestand der Verdacht der ...

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