Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme: Haftbefehl aufgrund Steuerhinterziehung
Kehl (ots)
Am 19. Juli wurde eine tschechische Staatsangehörige an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl festgenommen. Die 32-Jährige wurde aufgrund eines Haftbefehls wegen Steuerhinterziehung gesucht. Durch die Zahlung der geforderten Geldstrafe konnte die Frau eine 60-tägige Haftstrafe abwenden.
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