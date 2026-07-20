Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme bei Ausreisekontrolle nach London

Rheinmünster (ots)

Am 18. Juli 2026 wurde ein österreichischer Staatsangehöriger am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden festgenommen. Der 25-Jährige begab sich zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach London. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen fest. Zudem wurden handschriftliche Notizen in seinem Reisepass festgestellt. Eine Angehörige beglich die ausstehende Geldstrafe, sodass eine 27-tägige Haftstrafe abgewendet wurde. Dennoch erwartet ihn eine Anzeige wegen des Veränderns von amtlichen Ausweisen.

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