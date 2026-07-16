PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen besonders schweren Falls des Diebstahls - 6 Monate Haft

Kehl (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Nahverkehrszug in Kehl. Ein 55-Jähriger wies sich dabei mit seinem Reisepass als rumänischer Staatsbürger aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und verbüßt dort eine 6-monatige Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 09:01

    BPOLI-OG: Waffengesetzverstoß an der Grenze festgestellt

    Kehl (ots) - Dienstagnacht (15.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 20-jährige Fahrer wies sich mit einem Foto seiner französischen Identitätskarte sowie einem Führerschein aus. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde zwischen Mittelkonsole und Fahrersitz ein Messer mit feststehender Klinge und einer Länge von 22cm ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 07:39

    BPOLI-OG: 27-Jähriger muss 1 Jahr und 4 Monate in Haft

    Kehl (ots) - Am späten Dienstagabend (14.07.26) kontrollierten Bundespolizisten einen Nahverkehrszug in Kehl, dabei konnte sich ein 27-Jähriger gegenüber den Beamten nicht ausweisen. Es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Die Überprüfung der Fingerabdrücke des gambischen Staatsangehörigen ergaben eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung sowie ein bestehendes Einreise- und Aufenthaltsverbot ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 07:22

    BPOLI-OG: Festnahme bei der Ausreisekontrolle

    Rheinmünster (ots) - Am Dienstagabend (14.07.26) nahmen Bundespolizisten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen 44-Jährigen fest. Der italienischen Staatsangehörige wurde im Rahmen der Ausreisekontrolle der Fluges nach Tirana kontrolliert, dabei stellten die Beamten eine Ausschreibung zur Festnahme wegen fahrlässiger Körperverletzung fest. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren