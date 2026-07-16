Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen besonders schweren Falls des Diebstahls - 6 Monate Haft

Kehl (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Nahverkehrszug in Kehl. Ein 55-Jähriger wies sich dabei mit seinem Reisepass als rumänischer Staatsbürger aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und verbüßt dort eine 6-monatige Haftstrafe.

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