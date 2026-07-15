Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Waffengesetzverstoß an der Grenze festgestellt

Kehl (ots)

Dienstagnacht (15.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 20-jährige Fahrer wies sich mit einem Foto seiner französischen Identitätskarte sowie einem Führerschein aus. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde zwischen Mittelkonsole und Fahrersitz ein Messer mit feststehender Klinge und einer Länge von 22cm aufgefunden. Dieses war so positioniert, dass es sofort zugriffsbereit war. Des Weiteren konnten ein Einhandmesser und eine Federdruckwaffe aufgefunden werden. Den französischen Staatsangehörigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, die Gegenstände wurden sichergestellt.

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