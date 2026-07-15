Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 27-Jähriger muss 1 Jahr und 4 Monate in Haft
Kehl (ots)
Am späten Dienstagabend (14.07.26) kontrollierten Bundespolizisten einen Nahverkehrszug in Kehl, dabei konnte sich ein 27-Jähriger gegenüber den Beamten nicht ausweisen. Es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einresie. Die Überprüfung der Fingerabdrücke des gambischen Staatsangehörigen ergaben eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung sowie ein bestehendes Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Der Mann war wegen räberischen Diestahls zu 1 Jahr und 4 Monaten Haft verurteilt worden. Er erhält eine Anzeige wegen der versuchten unerlaubten Einreise, wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und soll nach Ende der Haft nach Frankreich zurückgewiesen werden.
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