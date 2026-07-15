BPOLI-OG: Festnahme bei der Ausreisekontrolle

Kehl (ots) - Am 12. Juli kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Kehl einen Nahverkehrszug. Dabei wies sich ein syrischer Staatsangehöriger mit einem Foto eines französischen Aufenthaltstitels aus. Einen Pass oder anderen für die Einreise notwendigen Dokumente hatte er nicht dabei. Die Überprüfung der Daten des 20-Jährigen ergaben zudem eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das ...

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