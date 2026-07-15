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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme bei der Ausreisekontrolle

Rheinmünster (ots)

Am Dienstagabend (14.07.26) nahmen Bundespolizisten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen 44-Jährigen fest. Der italienischen Staatsangehörige wurde im Rahmen der Ausreisekontrolle der Fluges nach Tirana kontrolliert, dabei stellten die Beamten eine Ausschreibung zur Festnahme wegen fahrlässiger Körperverletzung fest. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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