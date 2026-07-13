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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gesuchter Straftäter versucht unerlaubt einzureisen

Kehl (ots)

Am 12. Juli kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Kehl einen Nahverkehrszug. Dabei wies sich ein syrischer Staatsangehöriger mit einem Foto eines französischen Aufenthaltstitels aus. Einen Pass oder anderen für die Einreise notwendigen Dokumente hatte er nicht dabei. Die Überprüfung der Daten des 20-Jährigen ergaben zudem eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Die geforderte Geldstrafe konnte der Mann bezahlen, dennoch erhält er eine Anzeige wegen des erneuten Versuches unerlaubt nach Deutschland einzureisen und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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