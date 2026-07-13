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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme einer 35-Jährigen am Bahnhof Baden-Baden

Baden-Baden (ots)

Am Samstagvormittag (11.07.26) kontrollierten Bundespolizisten am Bahnhof Baden-Baden eine 35-Jährige. Die deutsche Staatsangehörige wies sich dabei mit ihrem Personalausweis aus. Die Überprüfung der Daten ergaben eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung. Die Frau war zuvor wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da sie diese aber nicht bezahlen konnte, muss sie nun eine 27-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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