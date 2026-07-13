Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Die Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter aufgrund von Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) fest

Rheinmünster (ots)

Am 10. Juli 2026 nahm die Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen deutschen Staatsangehörigen aufgrund von PNR-Daten fest. Die Beamten nahmen den 25-Jährigen direkt nach der Landung aus Alicante noch am Flugzeug fest.

Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Raubes vor. Er wurde dem zuständigen Gericht vorgeführt, welches den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 25-Jährige wurde im Anschluss an die Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Hintergrund:

Bereits seit 2017 sind Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, für alle grenzüberschreitenden kommerziellen Flüge Daten ihrer Reisegäste an das Bundeskriminalamt zu übermitteln. Dabei geht es hauptsächlich um sogenannte PNR-Daten (Passenger Name Records), die bei der Buchung einer Reise anfallen (u.a. Namen des Reisenden oder Abflugdatum). Mehrere Partnerbehörden überprüfen diese Daten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung terroristischer Straftaten sowie schwerer Kriminalität. Bei erkannten Fahndungstreffern werden die Daten an die Bundespolizei für weitere Maßnahmen übermittelt (z.B. Einreiseverweigerungen oder Festnahmen).

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