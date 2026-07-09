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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 26-Jährige muss 15 Tage ins Gefängnis

Kehl (ots)

Am Mittwochnachmittag (08.07.26) nahmen Bundespolizisten eine 26-Jährige bei der Standkontrolle eines Fernreisezuges am Bahnhof Kehl fest. Die Frau mit guineischer Staatsangehörigkeit konnte sich lediglich mit einem abgelaufenen französischen Flüchtlingspass ausweisen, weitere für die Einreise und den Aufenthalt notwendigen Dokumente führte sie nicht mit sich. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab zudem eine Ausschreibung zur Festnahme wegen unerlaubter Einreise. Sie konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun für 15 Tage in Haft. Zudem erhält sie eine Anzeige wegen erneutem Versuchs der unerlaubten Einreise und soll im Anschluss an die Haft nach Frankreich zurückgewiesen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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