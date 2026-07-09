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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit gefälschtem Führerschein in Grenzkontrolle geraten

Kehl (ots)

Am Mittwochnachmittag (08.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der Fahrer mit kongolesischer Staatsangehörigkeit wies sich dabei mit einem gültigen französischen Aufenthaltstitel aus, führte jedoch keinen gültigen Pass mit sich. Der 28-Jährige zeigte zudem einen kongolesischen Führerschein, bei dem erhebliche Zweifel an der Echtheit bestanden. Der Mann muss nun mit Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise, Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Er wurde nach Frankreich zurückgewiesen und erhält ein 3 Jahre gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot. Das Fahrzeug wurde an einen Bekannten übergeben, welcher im Besitz einer gültigen französischen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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