Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 27-Jähriger kann Haftstrafe abwenden
Rheinmünster (ots)
Am 04. Juli 2026 wurde ein rumänischer Staatsangehöriger am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von der Bundespolizei festgenommen. Der 27-Jährige war von Bukarest nach Deutschland gereist. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Urkundenfälschung. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 15-tägigen Haftstrafe.
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