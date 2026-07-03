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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Kehl (ots)

Am 2. Juli 2026 kontrollierte die Bundespolizei einen grenzüberschreitenden Fernzug, der im Bahnhof Kehl hielt. Dabei stellten die Beamten einen algerischen Staatsangehörigen fest, der keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte. Es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass gegen den 32-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz vorlag. Der Mann wurde dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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