Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Kontrolle am Bahnhof Offenburg: Vorführungshaftbefehl in Vollzug

Offenburg (ots)

Bereits am 1. Juli 2026 wurde ein irakischer Staatsangehöriger am Bahnhof in Offenburg von der Bundespolizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den 32-Jährigen ein Vorführhaftbefehl vorlag, da er unentschuldigt der Hauptverhandlung ferngeblieben war. Der Mann steht im Verdacht, sich der Körperverletzung strafbar gemacht zu haben. Er wurde am 2. Juli 2026 dem zuständigen Bereitschaftsrichter vorgeführt, der die Inhaftierung anordnete. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell