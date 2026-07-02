Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 10 Tage Gefängnis wegen Kennzeichenmissbrauch
Kehl (ots)
Am 01. Juli kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl einen Fernreisezug aus Frankreich. Ein 40-jähriger französischer Staatsangehöriger wies sich dabei mit einem Foto seiner französischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Kennzeichenmissbrauchs. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise für 10 Tage ins Gefängnis.
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