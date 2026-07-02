PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 10 Tage Gefängnis wegen Kennzeichenmissbrauch

Kehl (ots)

Am 01. Juli kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl einen Fernreisezug aus Frankreich. Ein 40-jähriger französischer Staatsangehöriger wies sich dabei mit einem Foto seiner französischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Kennzeichenmissbrauchs. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise für 10 Tage ins Gefängnis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 10:37

    BPOLI-OG: Haftbefehl wegen schweren Raubes vollstreckt - 356 Tage Restfreiheitsstrafe

    Kehl (ots) - Am Mittwochabend (01.07.26) kontrollierten Bundespolizisten einen 33-Jährigen in einem Fernreisezug beim Sonderhalt in Kehl. Der algerische Staatsangehörige konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen. Es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Die Überprüfung der Fingerabdrücke des Mannes ergaben eine Ausschreibung zur ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 10:25

    BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter in Haft

    Kehl (ots) - Am Mittwochmorgen (01.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus an der Europabrücke in Kehl. Die Überprüfung der Daten des 32-Jährigen ergaben zwei Ausschreibungen zur Strafvollstreckung. Der Mann war zuvor wegen Körperverletzung zu 10 Tagen und wegen Trunkenheit im Verkehr zu 17 Tagen Haft verurteilt worden. Da er die geforderten Geldstrafen ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 10:21

    BPOLI-OG: International gesuchter Straftäter in Auslieferungshaft

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 30. Juni in Kehl bei der Kontrolle eines Nahverkehrszuges einen polnischen Staatsangehörigen festgenommen. Der 42-Jährige wurde wegen Straftaten im Rahmen häuslicher Gewalt von den polnischen Behörden mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun im Gefängnis, wo er im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren