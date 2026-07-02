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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter in Haft

Kehl (ots)

Am Mittwochmorgen (01.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus an der Europabrücke in Kehl. Die Überprüfung der Daten des 32-Jährigen ergaben zwei Ausschreibungen zur Strafvollstreckung. Der Mann war zuvor wegen Körperverletzung zu 10 Tagen und wegen Trunkenheit im Verkehr zu 17 Tagen Haft verurteilt worden. Da er die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise für 27 Tage ins Gefängnis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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