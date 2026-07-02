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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: International gesuchter Straftäter in Auslieferungshaft

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 30. Juni in Kehl bei der Kontrolle eines Nahverkehrszuges einen polnischen Staatsangehörigen festgenommen. Der 42-Jährige wurde wegen Straftaten im Rahmen häuslicher Gewalt von den polnischen Behörden mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun im Gefängnis, wo er im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung nach Polen wartet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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