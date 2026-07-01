Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Randalierende Person am Haltepunkt Renchen

Renchen (ots)

Am Dienstagmittag (30.06.26) soll am Haltepunkt Renchen ein französischer Staatsangehöriger Reisende beleidigt, Gegenstände in deren Richtung geworfen und in den Gleisbereich gelaufen sein. Ein Zeuge rief daraufhin die Polizei. Zwei Streifen des Landespolizeireviers Achern/Oberkirch, sowie zwei Streifen der Bundespolizei erreichten den Haltepunkt Renchen und konnten den 47-Jährigen vor Ort antreffen. Nach einer Absuche des Gleises konnte dieses wieder für den Bahnverkehr freigegeben werden. Der Mann versuchte sich derweil der Kontrolle zu entziehen und musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens mit einfacher körperlicher Gewalt zunächst zu Boden gebracht und mit Handfesseln geschlossen werden. Während der gesamten Maßnahme leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten. Der alkoholisierte 47-Jährige erhielt einen Platzverweis für den Haltepunkt Renchen und muss mit einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und Angriff auf Polizeibeamte, Beleidigung, versuchter Körperverletzung sowie unbefugtem Aufenthalt in den Geleisen rechnen. Die Aufnahmen der Bodycam der Beamten werden zu diesem Zwecke ausgewertet.

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