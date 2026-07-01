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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zurückweisung nach versuchter unerlaubter Einreise mit gefälschtem Dokument

Kehl (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (01.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl einen Fernreisebus. Dabei wies sich ein afghanischer Staatsangehöriger mit einer totalgefälschten rumänischen Identitätskarte aus. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und der versuchten unerlaubten Einreise begleitete er die Beamten auf die Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige nach Frankreich zurückgewiesen. Die Identitätskarte wurde sichergestellt und er erhält neben einer Anzeige auch ein 3 Jahre gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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