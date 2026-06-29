BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Kehl (ots) - Am Sonntagvormittag (28.06.26) kontrollierten Bundespolizisten einen 45-Jährigen an der Tram D Haltestelle in Kehl. Der Mann war zuvor aus Straßburg gekommen und wies sich mit seiner Identitätskarte als bulgarischer Staatsangehöriger aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Körperverletzung. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ...

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