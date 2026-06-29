Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden
Rheinmünster (ots)
Am 27. Juni 2026 wurde ein mazedonischer Staatsangehöriger am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von der Bundespolizei festgenommen. Der 46-Jährige war von Skopje nach Deutschland gereist. Bei der Einreisekontrolle wurden seine Daten überprüft. Dabei stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz fest. Da Familienangehörige die geforderte Geldstrafe bezahlen konnten, entging er einer 10-tägigen Haftstrafe.
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