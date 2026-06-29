Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gesuchter Straftäter bei der Einreise festgenommen

Kehl (ots)

Am Sonntagvormittag (28.06.26) kontrollierten Bundespolizisten einen 45-Jährigen an der Tram D Haltestelle in Kehl. Der Mann war zuvor aus Straßburg gekommen und wies sich mit seiner Identitätskarte als bulgarischer Staatsangehöriger aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Körperverletzung. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise 80-Tage in Haft.

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