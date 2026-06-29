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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 25-Tage Haft wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kehl (ots)

Am Sonntagnachmittag (28.06.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei beim Sonderhalt in Kehl einen Fernzug. Dabei wies sich ein polnischer Staatsangehöriger mit einer Bankkarte aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eine Aufenthaltsermittlung. Die Überprüfung der Fingerabdrücke des 47-Jährigen bestätigte die Fahndung. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht begleichen, wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und verbüßt nun 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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