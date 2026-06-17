Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verurteilter muss 30 Tage in Haft

Kehl (ots)

Am Dienstagnachmittag (16.06.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernreisebus in Kehl an der Europabrücke. Ein 26-jähriger türkischer Staatsangehöriger wies sich dabei mit einer britischen Registrierungskarte aus, weitere für die Einreise oder den Aufenthalt notwendige Dokumente konnte er nicht vorweisen. Die Überprüfung seiner Daten ergab zudem, dass er zur Aufenthaltsermittlung sowie zur Festnahme wegen unerlaubter Einreise ausgeschrieben ist. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun 30 Tage in Haft. Wegen des erneuten Versuchs unerlaubt einzureisen, muss er mit einer Anzeige rechnen.

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