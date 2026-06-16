Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Kontrolle am Grenzübergang endet im Gefängnis

Kehl (ots)

Am Montagmorgen (15.06.26) kontrollierten Bundespolizisten einen 40-Jährigen in Kehl an der Europabrücke. Dieser wies sich mit einem Foto einer türkischen Identitätskarte aus, weitere für die Einreise notwendige Dokumente konnte er nicht vorweisen. Die Überprüfung der Daten des türkischen Staatsangehörigen ergab mehrere Ausschreibungen unter anderem eine Aufenthaltsermittlung, eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Körperverletzung sowie eine Festnahme zur Ausweisung/Abschiebung/Zurückschiebung. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er für 47 Tage in Haft. Im Anschluss an die Haft soll der 40-Jährige in sein Heimatland zurückgeführt werden.

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