Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 55 Tage Haft wegen Straßenverkehrsgefährdung

Kehl (ots)

Am Montagmorgen (15.06.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernzug beim Sonderhalt in Kehl. Dabei wies sich ein 38-jähriger irakischer Staatsangehöriger mit einem deutschen Reiseausweis für Flüchtlinge aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Straßenverkehrsgefährdung. Da der Mann die geforderte Geldstrafe zur Abwendung der Haft nicht bezahlen konnte, verbringt er die nächsten 55 Tage in einer Justizvollzugsanstalt.

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