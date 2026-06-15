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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Familienzusammenführung: Vermisster Jugendlicher wohlbehalten an Großmutter übergeben

Offenburg (ots)

Am späten Samstagabend kontaktierte ein 14-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger telefonisch die Polizei in Offenburg. Er gab an im Zug eingeschlafen zu sein und nicht mehr nach Hause zu kommen. Eine Streife der Bundespolizei traf den Jugendlichen am Bahnhof Offenburg an und kontaktierte dessen Großmutter. Sie hatten den Jungen bereits offiziell als vermisst gemeldet. Der 14-Jährige konnte noch in der Nacht wohlbehalten an die erleichterte Großmutter übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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