Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme bei Buskontrolle

Kehl (ots)

Am Samstagnachmittag (13.06.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernbus an der Europabrücke in Kehl. Dabei wies sich ein rumänischer Staatsbürger mit seinem Reisepass aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung sowie einen Haftbefehl wegen Diebstahl. Der 40-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so einer Haftstrafe entgehen. Den Mann erwartet allerdings eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz, da bei ihm ein Joint aufgefunden wurde. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Reise fortsetzen.

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