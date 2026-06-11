Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: International gesuchter Straftäter bei Schleusungsfahrt festgenommen

Kehl (ots)

Am 10. Juni 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug mit französischer Zulassung.

Neben dem Fahrer bei dem es sich um einen 45-jährigen türkischen Staatsangehörigen handelte, befanden sich noch zwei weitere türkische Staatsangehörige im Fahrzeug.

Ein 59-Jähriger konnte sich lediglich mit einem abgelaufenen französischen Aufenthaltstitel ausweisen, es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Der Fahrer konnte sich ebenfalls nur mit einem französischen Aufenthaltstitel ausweisen und führte keinen Pass mit sich. Er muss neben einer Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise außerdem mit einem Ermittlungsverfahren wegen Schleusung zugunsten mehrerer rechnen. Beide Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

Gegen einen 41-Jährigen lag zudem wegen Diebstahls ein internationaler Haftbefehl mit dem Zwecke der Auslieferung vor. Nach Erlass der Festhalteverfügung am Amtsgericht Offenburg wurde der gesuchte Straftäter ins Gefängnis gebracht, wo er nun im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung in die Türkei wartet.

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