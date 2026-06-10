Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zur Festnahme ausgeschrieben und mit Softair-Pistole unterwegs

Altenheim (ots)

Am Dienstagabend (09.06.26) kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang Altenheim ein Fahrzeug. Der Fahrer wies sich mit einem gültigen französischen Aufenthaltstitel als algerischer Staatsangehöriger aus. Eine Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das Gesetz über die Haftpflichtversicherung für ausländische Fahrzeuge. Die geforderte Geldstrafe konnte der 40-Jährige begleichen und entging damit einer Haftstrafe, mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige muss er dennoch rechnen, da bei der Durchsicht des Fahrzeugs eine geladene Softair-Pistole auf der Kofferraumabdeckung aufgefunden wurde. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen weg Fortsetzen, die Softair-Pistole wurde sichergestellt.

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