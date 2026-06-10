Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise mit gefälschtem Dokument und Cannabis in der Tasche

Kehl (ots)

Am späten Dienstagabend (09.06.26) kontrollierten Bundespolizisten einen Fernreisebus am Grenzübergang Kehl Europabrücke. Dabei wies sich ein türkischer Staatsangehöriger mit einem Reisepass sowie einigen italienischen Dokumenten aus. Einen Aufenthaltstitel oder Visum konnte er nicht vorweisen, daher bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Bei der Durchsuchung konnten geringe Mengen Cannabis, ein französischer Antrag auf Asyl sowie ein positiver Bescheid für einen französischen Aufenthaltstitel aufgefunden werden. Es bestanden jedoch Zweifel an der Echtheit des Dokuments welche durch eine Überprüfung in Frankreich über das Gemeinsame Zentrum in Kehl bestätigt wurden. Den 27-Jährigen erwarten Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise, Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz sowie Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

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