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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben um kurz nach Mitternacht (09.06.26) an der Haltestelle der Tram D beim Bahnhof in Kehl einen 25-Jährigen festgenommen. Gegen den guinea-bissauischen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach richterlicher Vorführung wurde er ins Gefängnis gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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