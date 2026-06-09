Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: In Untersuchungshaft
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben um kurz nach Mitternacht (09.06.26) an der Haltestelle der Tram D beim Bahnhof in Kehl einen 25-Jährigen festgenommen. Gegen den guinea-bissauischen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung.
Nach richterlicher Vorführung wurde er ins Gefängnis gebracht.
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