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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr

Altenheim (ots)

Am Montagabend (08.06.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der Beifahrer des Fahrzeug wies sich dabei mit einer Identitätskarte als französischer Staatsbürger aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 31-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 60-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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