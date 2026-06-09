BPOLI-OG: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr

Offenburg (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 7. Juni im Bahnhof Offenburg einen gestohlenen E-Scooter sichergestellt. Diesen führte ein 42-Jähriger mit sich. Bei einer Überprüfung der Fahrzeugnummer stellte sich heraus, dass der E-Scooter im Mai 2026 entwendet wurde. Den serbischen Staatsangehörigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt ...

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