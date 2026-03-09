Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 25-Jähriger kann Geldstrafe bezahlen
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern (08.03.26) bei einer Kontrolle an der Europabrücke in Kehl einen 25-Jährigen festgenommen. Gegen den französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 25-tägige Haftstrafe abwenden.
