Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 25-Jähriger kann Geldstrafe bezahlen

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern (08.03.26) bei einer Kontrolle an der Europabrücke in Kehl einen 25-Jährigen festgenommen. Gegen den französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 25-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

