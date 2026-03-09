BPOLI-OG: 25-Jähriger kann Geldstrafe bezahlen

Kehl (ots) - Am 5. März 2026 nahmen Beamte der Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen fest. Der 28-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Straßburg nach Kehl gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine ...

