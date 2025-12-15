Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 24-Jähriger völlig außer Kontrolle: 7 Anzeigen und Trunkenheitsgewahrsam bei der Bundespolizei

Offenburg (ots)

Am Samstagabend (13.12.25) wurde die Bundespolizei wegen einer stark alkoholisierten, aggressiven Person ohne Fahrschein zum Bahnhof Offenburg gerufen. Der 24-Jährige wollte sich gegenüber der eingesetzten Streife mit Diensthund nicht ausweisen und zeigte Anzeichen starker Alkoholisierung und Betäubungsmittelkonsum. Er gestikulierte lautstark mit geballten Fäusten in Richtung der Beamten. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen musste die Person gefesselt und weitere Streifen zur Unterstützung gerufen werden, da die Person sich sperrte und immer wieder versuchte die Beamten zu verletzen oder anzuspucken. Bei der oberflächlichen Durchsuchung konnten Cannabisblüten in der Jackentasche aufgefunden werden, jedoch keine Identitätsdokumente.

Beim Transport im Dienst-Kfz trat er gegen Fenster und beleidigte die Beamten unentwegt. Auf der Dienststelle bestätigte ein Test auf Betäubungsmittel den Konsum von Methamphetamin und THC sowie einen Alkoholwert von 1,22 Promille. Nachdem die Identität des slowakischen Staatsangehörigen mittels Abgleiches von Fingerabdrücken bestätigt wurden, sollte dieser nach Sicherstellung der Cannabisblüten von der Dienststelle entlassen werden. Dagegen sperrte sich der Mann, seine mitgeführten Sachen wurden ihm ausgehändigt, dennoch versuchte er weiterhin die eingesetzten Beamten in einen Kampf zu verwickeln und bedrohte diese. Unvermittelt warf der 24-Jährige einen Netzstecker auf den Beamten welcher ihn mit voller Wucht im Gesicht traf. Daraufhin wurde die Person erneut gefesselt und zurück auf die Dienststelle verbracht wo er in der Zelle randalierte. Eine richterlich angeordnete Blutentnahme wurde durchgeführt und er verbrachte die Nacht im Gewahrsam. Am Morgen wurde der Mann mit Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrschein, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Angriff auf solche, Beleidigung, Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell