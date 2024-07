Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung am Baden Airpark

Rheinmünster (ots)

Gestern Nachmittag haben Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine Urkundenfälschung aufgedeckt. Bei der lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges nach Valencia zeigte eine russische Staatsangehörige einen gefälschten ungarischen Reisepass und einen falschen ungarischen Führerschein vor. Die Dokumente wurden sichergestellt. In ihrer Vernehmung gab die Frau an, die Dokumente in Spanien für 12000 Euro gekauft zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Dame an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet, welche die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt. Sie muss mit Anzeigen wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell