BPOLI-OG: Reisezugwagen besprüht/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots) - Unbekannte besprühten vermutlich in der Nacht des 25.Dezember einen Reisezugwagen der DB auf einer Fläche von 60 Quadratmetern. Der Doppelstockwagen war im Zeitraum 25.12 00:20 Uhr bis 25.12 09:15 Uhr im Bereich der Rammersweierstraße in Offenburg abgestellt. Zu möglichen Tätern liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. War Angaben zu der Sachbeschädigung machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell